Krzysztof Bosak komentuje wynik Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Krzysztof Bosak na antenie Radia Plus skomentował dzisiejsze doniesienia z Państwowej Komisji Wyborczej. Zaznacza też, że z takim wynikiem sukces na jesieni osiągnąć „będzie trudniej, ale nie ma się co przejmować”.

Lider Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego odniósł się do wyniku PiS i jego zwycięstwa nad KE.

– Sama jakość rządzenia PiS-u jest lepsza niż to co prezentowała PO. Jesteśmy z wielu powodów dla PiS krytyczni, wiele rzeczy powinno wyglądać inaczej, ale jest jakościowa różnica w stosunku do rządów Platformy i ludzie to widzą – powiedział Krzysztof Bosak w programie „Sedno sprawy” w Radiu Plus.

Zapytany o wynik Konfederacji, odpowiedział, że „jest zadowolony”. – Wycisnęliśmy z tej kampanii naprawdę bardzo wiele, była bardzo intensywna i dało się odczuć dużo życzliwości, której doświadczyliśmy od ludzi – zaznaczył Bosak.

– Jeżeli dobrze przepracujemy najbliższe kilka miesięcy to bez problemu próg wyborczy przebijemy. To po prostu brakujące pół punktu procentowego, mamy do tego potencjał – podkreślił.

Po programie podkreślił jeszcze obecną sytuację Konfederacji.

– Po tej korekcie wyników będzie oczywiście trudniej, a nasi przeciwnicy mają sporo satysfakcji. Nie ma co się przejmować. Robimy swoje. Nasza strategia zawsze była długookresowa. Trzymamy gardę wysoko i nie przestajemy pracować – dodał na Twitterze Krzysztof Bosak.

– Mamy 4 miesiące na przekonanie +100 tys. wyborców – podsumował.

Sama jakość rządzenia PiS-u jest lepsza niż to co prezentowała PO. Jesteśmy z wielu powodów dla PiS krytyczni, wiele rzeczy powinno wyglądać inaczej, ale jest jakościowa różnica w stosunku do rządów Platformy i ludzie to widzą – @krzysztofbosak w #SednoSprawy — Radio Plus (@Radio__Plus) May 27, 2019

Osobiście muszę powiedzieć, że jestem zadowolony. Wycisnęliśmy z tej kampanii naprawdę bardzo wiele, była bardzo intensywna i dało się odczuć dużo życzliwości, której doświadczyliśmy od ludzi – @krzysztofbosak w #SednoSprawy — Radio Plus (@Radio__Plus) May 27, 2019

Jeżeli dobrze przepracujemy najbliższe kilka miesięcy to bez problemu prof wyborczy przebijemy. To po prostu brakujące pół punktu procentowego, mamy do tego potencjał- @krzysztofbosak w #SednoSprawy — Radio Plus (@Radio__Plus) May 27, 2019