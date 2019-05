Tragiczny wypadek syna legendy disco polo! Gwiazda apeluje do fanów o pomoc [VIDEO]

Współzałożyciel zespołu Top One Paweł Kucharski poinformował, że jego syn Rafał miał poważny wypadek na motocyklu. Jest w bardzo ciężkim stanie, dlatego jego ojciec apeluje do fanów o oddawanie krwi.

Do wypadku Rafała Kucharskiego doszło 25 maja w Pęcicach w woj. mazowieckim. 28-latek wbił się w samochód marki Renault. Prawdopodobnie wyniosło go na przeciwny pas na zakręcie, w efekcie czego zderzył się z autem.

– W tej sprawie będzie prowadzone postępowanie, które wyjaśni wszelkie okoliczności tego zdarzenia – powiedział serwisowy „WPR24” podkom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Ojciec Rafała, Paweł Kucharski, lider zespołu Top One zaapelował do fanów poprzez Facebooka o pomoc.

– BŁAGAM WAS O POMOC DLA MOJEGO SYNA !!! 25 maja 2019 spotkała mnie i moją rodzinę ogromna tragedia. Mój syn Rafał miał tragiczny w skutkach wypadek drogowy w którym doznał bardzo poważnych obrażeń. Jego stan na tą chwilę wg. lekarzy jest określany, jako bardzo ciężki. Przeszedł już jedną poważną i wielogodzinną operację. W ciągu najbliższych dni czeka go kolejna, a potem być może następne. W związku z tym zwracam się do WAS z błagalną prośbą o honorowe oddanie krwi, ponieważ wiele jej Rafał będzie potrzebował. Nie istotna jest grupa krwi ( najlepiej widziana grupa B rh ( + ), ani też płeć. Wystarczy być zdrowym i nie leczyć się na przewlekłą chorobę. Każda kropla Waszej krwi będzie na wagę złota i wsparciem dla życia mojego syna. Sprawa jest MEGA PILNA – czytamy na oficjalnym profilu zespołu Top One.

Źródła: se.pl/facebook.com/youtube.com