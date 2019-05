Mocny komentarz Sośnierza po wyborach! Ocena kampanii Konfederacji i ordynacja wyborcza w Polsce [VIDEO]

Dobromir Sośnierz w rozmowie z Mediami Narodowymi ujawnił, jak wygląda morale w Konfederacji po wyborach. Zaznacza też, że próg wyborczy wynoszący aż 5 proc. służy temu, by podcinać skrzydła organizacjom oddolnym, które „nie rozdają posad w radach nadzorczych”.

– Ciągle jest to świeża sytuacja. Gdybyśmy mieli 4,47 proc. to mielibyśmy proroctwo w tej liczbie zawarte. Ale było 4,45 proc. Ciężko o diagnozę na szybko. Z tego co wiem, to trwają rozmowy i tarcia, wyciąganie wniosków i podsumowania – co dobrze było a co źle – powiedział Dobromir Sośnierz.

– Moim zdaniem błędy zostały popełnione wcześniej, a nie w czasie samej kampanii. Jak się zabieramy za kampanię, to zazwyczaj jest już ograniczone pole manewru. Nie wiem, czy dużo moglibyśmy ugrać gdybyśmy pewne rzeczy zrobili lepiej, na pewno można byłoby pewne rzeczy zrobić lepiej. Ale czy to by znacząco zmieniło wynik? Nie wiem – ocenił Sośnierz.

– Moje doświadczenia z mojej własnej kampanii w Katowicach potwierdzają, że raczej opór materii jest bardzo duży i zmiana czegokolwiek w prowadzonej kampanii jest trudna, kosztowna. A w sytuacji, gdy nie mamy gwarancji przekroczenia progu każdy musi się liczyć z tym, że te wszystkie wysiłki pójdą na nic, co zresztą się stało – zaznaczył.

– Wysoki próg, który mamy w Polsce, nie jest bez powodu. Jest on właśnie po to, by takim inicjatywom jak nasza, tworzoną oddolnie przez obywateli i antysystemowców, by były ekstremalnie trudne do osiągnięcia. 5 proc. przekroczyć jest bardzo poważnym wysiłkiem dla partii, która buduje się oddolnie i nie rozdaje posad w radach nadzorczych – podkreślił Dobromir Sośnierz.