Koktajlami Mołotowa w siedzibę rządu. Takie rzeczy tylko w Albanii

Tysiące zwolenników albańskiej opozycji protestowały w niedzielę w Tiranie, domagając się powołania rządu tymczasowego i rozpisania przedterminowych wyborów. Uczestnicy akcji obrzucili koktajlami Mołotowa siedzibę premiera postkomunisty Ediego Ramy.

Demonstrujący przerwali kordon policyjny, odpalali petardy i świece dymne w stronę budynku rządowego. Twierdzili przy tymże walczą „na rzecz europejskich wartości”.

To ciąg dalszy antyrządowych demonstracji, które trwają w Albanii od połowy lutego. Opozycja pod wodzą centroprawicowej Albańskiej Partii Demokratycznej oskarża socjalistyczny rząd premiera Ramy o korupcję i powiązania z przestępczością zorganizowaną.

W Tiranie przebywał dziś sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który wezwał wszystkie strony konfliktu politycznego do „rozstrzygnięcia sporów na drodze dialogu i w ramach procesu politycznego oraz do osiągnięcia politycznego konsensusu koniecznego dla kontynuowania euroatlantyckiej integracji”.

Good meetings in Tirana. Ten years after joining, Albania is a valued #NATO Ally. Democracy is at the heart of NATO & I call on all parties to engage in the political process. pic.twitter.com/jv8hCAlWzG

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 2, 2019