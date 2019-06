Odwet Izraela. Samoloty i rakiety zaatakowały wojskowe cele w Syrii [WIDEO]

Izrael w odwecie za ostrzelanie Wzgórz Golan przeprowadził atak na cele wojskowe w Syrii. Zginęło w nich co najmniej 3 żołnierzy,a 7 zostało rannych.

Po tym jak z Syrii wystrzelono na Wzgorza Golan, w niedzielę rano Izrael przeprowadził akcję odwetową. Jak podaje resort obrony zaatakowano baterie przeciwlotnicze, ośrodki wywiadowcze i stanowiska artylerii.

Syryjskie media z kolei donoszą, iż ostrzelano także w okolicach al-Kiswah pozycje antyrządowych bojówek wspieranych przez Iran . Zbombardowano magazyny broni i ośrodki szkoleniowe opozycyjnych bojowników.

Oficjalna syryjska agencja informacyjna SANA podała, że w ataku zginęło 3 żołnierzy, a 7 zostało rannych. Zniszczone są różne obiekty. System obrony miał przejąć jedną z rakiet wystrzelonych przez Izreale ze Wzgórz Golan.

Izraelska armia nie podaje kto z terenu Syrii ostrzelał Hermon na Wzgórzach Golan – najbardziej na północ wysunięty punkt Izraela, gdzie znajduje się m.in. ośrodek narciarski, ale są także instalacje wojskowe. Izrael uważa, że to i tak syryjski reżim ponosi odpowiedzialność za wszystkie ataki, które dokonywane są z terytorium tego kraju.

– Nie będziemy tolerować żadnego ataku na nasze terytoria i z wielką siłą zareagujemy na każdą wymierzoną w nas agresję – oświadczył premier Benjamin Netanjahu. – Taka jest nasza polityka i dla naszego bezpieczeństwa będziemy ją kontynuować.

To kolejny incydent, do którego doszło w ostatnich dniach. W poniedziałek syryjska bateria przeciwlotnicza ostrzelała izraelski samolot. W odwecie Izrael zniszczył ją zabijając dwóch żołnierzy.

Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q

The Syrian Armed Forces targets we struck included:

🎯 2 artillery batteries

🎯 Observation & intel posts

🎯 An SA-2 aerial defense battery

We hold the Syrian regime accountable and will firmly operate against any attempt to harm Israeli civilians. pic.twitter.com/XtDTqz7Btc

— Israel Defense Forces (@IDF) June 2, 2019