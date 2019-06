Kuba Wojewódzki szczerze! „Król TVN” przyznał się do pomyłki. „To był mój ogromny błąd, że mu zaufałem”

Kuba Wojewódzki, samozwańczy „Król TVN”, przemawiał w Gdańsku, gdzie elity III RP obchodzą tzw. 30-lecie odzyskania wolności. Wojewódzki w mocnych słowach bronił prawa do informacji i skrytykował propagandystów.

Kuba Wojewódzki przemawiał w Gdańsku w przeddzień rocznicy wyborów 4 czerwca, gdzie mówił o demokracji i wolności, choć chyba rozumie ją nieco inaczej niż wolnościowcy. Samozwańczy „Król TVN” skrytykował medialnych propagandzistów i przyznał się do politycznego błędu.

– Ja się boję słowa autorytet, bo moim autorytetem jest moje powątpiewanie. Mój sceptyczny stosunek do wszystkiego (…) Jedni cytują Paulo Coelho, a inni Krystynę Pawłowicz. Choć to to samo. I tu, i tu jest myślenie z dala od umysłu – stwierdził Wojewódzki.

– Zaczynamy żyć w kraju, w którym zamiast wolności wolimy stabilizację i bezpieczeństwo, uciekamy od starej, nudnej demokracji – mówił „Król TVN”. – Wolność dziś, subiektywnie dla mnie, to wolność od głupoty, arogancji, niekompetencji, propagandy – dodawał.

– Wiem, że połowa ludzi w kraju jest pod wpływem propagandy mediów publicznych, które zabierają im to prawo. Prawo do informacji to podstawowe prawo, nie można go oddać w ręce propagandzistów – powiedział Wojewódzki.

Takie słowa mogłyby być równie dobrze krytyką TVP, które pod rządami PiS prowadzi propagandę jedynie słusznej partii, jak i TVN, która nachalnie promuje lewicową i centro-lewicową opozycję wobec obecnie rządzących.

Wojewódzki stwierdził także, że błędem było jego poparcie dla Pawła Kukiza. – To był mój ogromny błąd polityczny, że mu zaufałem. Teraz trzymam się z daleka od polityków, a jego elektorat zmądrzał po 2-3 latach i już go nie poparł tym razem – powiedział „Król TVN”.

Źródło: gwiazdy.wp.pl