Okrutny żart hiszpańskiego youtubera. Sąd nie miał litości. „Gdybym zrobił to normalnej osobie, nikt nie powiedziałby słowa”

Na okrutny żart pozwolił sobie hiszpański youtuber ReSet w stosunku do bezdomnego Rumuna. Dał mu ciasto z pastą do zębów wmawiając, że jest to krem.

19-letni ReSet następnie nagrał z tego wydarzenia filmik, który opublikował.

To, co miało być dowcipne według niego, spotkało się z dużą krytyką. Youtubera krytykowano za pogardę i okrucieństwo w stosunku do bezdomnego Rumuna, który zwymiotował po zjedzeniu spreparowanych ciastek.

Reset, który jest dość młodym człowiekiem nie zdawał sobie początkowo sprawy z sytuacji i próbował dyskutować na poziomie swojego żartu: „spójrzmy na to z jaśniejszej strony. Pomogłem mu umyć zęby, nie sądzę, żeby szczotkował je zbyt często od czasu, gdy stał się biedny”.

Następna porcja krytyki po tym oświadczeniu nie nauczyła go niczego, ponieważ powiedział: „Gdybym zrobił to normalnej osobie, nikt nie powiedziałby słowa, ale skoro to żebrak, to ludzie narzekają”.

To już było chyba za dużo dla ludzi. Sprawą zainteresował się hiszpański sąd, który uznał go winnym naruszenia moralnej integralności bezdomnego obywatela Rumunii.

ReSet (prawdziwe nazwisko Kanghua Ren) został skazany na 15 miesięcy więzienia (w zawieszeniu) oraz wypłacenie odszkodowania swojej ofierze w wysokości 20 tys. euro. Przed procesem ReSet chciał zapłacić bezdomnemu 300 euro zadośćuczynienia.

To nie wszystko. Dodatkową karą jest sądowy zakaz prowadzenia kanałów na YouTube przez pięć najbliższych lat. To kończy jego karierę.

Źródło: Cyfrowa rp.pl