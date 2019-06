Jarosław Jakimowicz ujawnia dlaczego zablokowano go na Facebooku! „Macie wątpliwości komu służymy jako Polska?”

Jarosław Jakimowicz wrzucił na swojego facebooka screeny ukazujące motywy, którymi kierowali się facebookowi cenzorzy blokując jego konto. Prawda jest na prawdę zatrważająca bo okazuje się, że popularny portal staje w obronie zbrodniarzy wojennych i okrutnych morderców kilkuletnich dzieci.

Co w opinii facebookowych cenzorów jest mową nienawiści? Za co można „wyłapać” bana? Okazuje się, że krytyka zwyrodniałych żołnierzy, maltretujących dzieci może okazać się dla najpopularniejszego portalu społecznościowego niepoprawna politycznie.

To niestety nie jest niesmaczny żart, i trudno uwierzyć że jest to pomyłka lub niedopatrzenie. Zdjęcia, które skrytykował Jakimowicz sprawiają, że każdej osobie o nierozregulowanej postawie moralno-etycznej wulgaryzmy cisną się na usta.

Poniżej wpis Jakimowicza (pisownia oryginalna) :

„JUŻ WIEM ZA CO ZABLOKOWANO MI PROFIL JAROSŁAW JAKIMOWICZ I MESSENGER!!!! OCEŃCIE TO SAMI. KOLEGA UDOSTEPNIŁ POST Z TYMI ZOŁNIERZAMI, KTÓRZY MORDUJĄ NIEWINNE DZIECI !!! DRAMAT!!! ŚWIAT UDAJE ,ŻE NIE WIDZI!!! JA NAPISAŁEM JEDNO SŁOWO KOMENTARZA….Chu…..!!!! I MAM BLOKADE DO 5 LIPCA!!!! MACIE WĄTPLIWOŚCI KOMU SŁUZYMY JAKO POLSKA? KOMU MAMY SŁUŻYC JAKO NARÓD???!!! ZROBIĄ ZA CHWILE ZE MNIE ANTYSEMITE NR 1.”

Źródło: Facebook