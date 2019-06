Ledwo weszła do Parlamentu Europejskiego, a już się ustawiła. Kopacz ma nową posadkę

Była premier Ewa Kopacz, debiutująca w Parlamencie Europejskim, ma zostać w środę wybrana na wiceszefa grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) – poinformowały Polską Agencję Prasową źródła w PE.

Do tej pory stanowisko to pełnił Tadeusz Zwiefka, dla którego nie znalazło się miejsce na liście Koalicji Europejskiej i który nie wszedł do PE.

Początkowo wiceszefem frakcji EPL miał zostać śląski europoseł PO, zasiadający w PE od 2004 roku Jan Olbrycht. Zapowiadał to szef delegacji PO Andrzej Halicki, jednak decyzja została zmieniona. Grupa EPL ma 10 wiceprzewodniczących.