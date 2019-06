W Alabamie będą kastrowali pedofilów. Kolejny amerykański stan sięga po radykalny środek

Kastracja chemiczna pedofilów obowiązuje już w kilku innych stanach amerykańskich. Teraz dołączy do nich stan Alabama. Obowiązkowa kastracja będzie przeprowadzana przed zwalnianiem z więzień osób skazanych za pedofilię.

Taką ustawę uchwalił stanowy parlament Alabamy. Wszyscy więźniowie powyżej 21. roku życia, którzy zostali skazani za napaść seksualną na nieletniego poniżej 13. roku życia, będą musieli przed zwolnieniem warunkowym przyjąć medykamenty na obniżenie poziomu testosteronu.

Kuracja ma być kontynuowana na wolności do czasu, aż sąd nie orzeknie, że nie jest to już konieczne. Przerwanie przyjmowania środków ma skutkować powrotem za kraty. Za medykamenty pedofil będzie musiał w dodatku sam zapłacić.

Nice job Alabama. However, physical castration would be even better…@OnWithMario pic.twitter.com/NH1uebUUjz

— Mario Lopez (@MarioLopezExtra) June 5, 2019