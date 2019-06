Sowite odprawy dla Szyszki, Macierewicza i Waszczykowskiego!

I to jest życie! Trzej ministrowie PiS zgarnęli po kilkadziesiąt tysięcy złotych odpraw. Szczęśliwcami, których konta zostały znacząco zasilone są Antoni Macierewicz, Jan Szyszko i Witold Waszczykowski. „Jak to możliwe, skoro z ministerialnych stanowisk odeszli na samym początku stycznia 2018 r.?” – pyta „Super Express” w odniesieniu do pierwszej dwójki.

Z oświadczeń majątkowych panów wynika, że Szyszko otrzymał 58 tys zł, a Macierewicz 72 tys. „Jak informuje nas MON, Macierewicz miał prawo po odwołaniu do zachowania trzymiesięcznego wynagrodzenia, bo swą funkcję sprawował dłużej niż 12 miesięcy” – dowiedział się tabloid, który wyjaśnień nie otrzymał za to ze strony resortu środowiska.

Najbardziej wzbogacił się Waszczykowski, który dostał prawie 100 tys zł. od Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zobacz jaki majątek ma Jarosław Kaczyński. Zdziwisz się!

Źródło: „Super Express”