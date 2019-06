Katastrofa helikoptera w Nowym Jorku. Maszyna uderzyła w wieżowiec [VIDEO]

Co najmniej jedna osoba zginęła w wypadku helikoptera w Nowym Jorku. Pilot prawdopodobnie próbował awaryjnie lądować na dachu 54-piętrowego wieżowca.

Departament Policji w Nowym Jorku podał, że wstępne informacje wskazują na awaryjne lądowanie helikoptera na dachu wieżowca u zbiegu Siódmej Alei i West 51st na Manhattanie, na północ od słynnego Times Square.

Straż pożarna z kolei poinformowała, że jedna osoba zginęła – to pilot helikoptera. Poza tym nic nie wskazuje, by ktoś jeszcze został ranny. Ogień został ugaszony po 20 minutach.

Kobieta, która była w budynku, gdy helikopter roztrzaskał się o dach, powiedziała na antenie FoxNews, że „usłyszała głośny huk, a następnie cały budynek się zatrząsł”.

Na pierwszy rzut oka nie widać, by budynek został poważnie uszkodzony. Trwa jego ewakuacja.

W Nowym Jorku panują trudne warunki pogodowe. W czasie wypadku w mieście padał ulewny deszcz. Widoczność była ograniczona z powodu mgły.

Biały Dom poinformował, że prezydent USA Donald Trump został poinformowany o wypadku śmigłowca i śledzi rozwój sprawy.

View from my office window of the building that was hit by the helicopter in New York. Scared. Safe to say I won’t be productive today. pic.twitter.com/BPiM2Dt5pO

— annie (@maslowxstyles) June 10, 2019