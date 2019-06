Wojciech Cejrowski ostro: „Jestem wrogiem UE, nie eurosceptykiem” [VIDEO]

Wojciech Cejrowski został poproszony o skomentowanie swoich słów: „Nie jestem eurosceptykiem, tylko wrogiem Unii Europejskiej”.

Wojciech Cejrowski: Ktoś mi powiedział: Pan jest eurosceptyczny. Nie. Jestem otwarcie wrogiem Unii Europejskiej. Jest różnica między eurosceptykiem, czyli kimś takim, jak PiS, który chciałby Unię zreformować od środka, bo: tam jest biurokracja i wtrącanie nam się nie podoba, więc ją zreformujmy. To jest eurosceptyk, sceptyczny wobec pewnych rzeczy w UE, pewnych działań bądź zaniechań. Natomiast ja jestem wrogiem Unii, jako organizacji, która powinna – wróg tak uważa – ulec rozwiązaniu lub rozwaleniu. Chciałbym, żeby upadła. Wolałbym, żebyśmy wystąpili z niej, bo to jest akt woli, to jest świadome działanie.