Skandal w „Big Brother” TVN! Magda nie daruje tego Olehowi

To już koniec pary z programu TVN? Finał show „Big Brother” już w najbliższą niedzielę, tymczasem uczestnicy programu dowiedzieli się kto, na przestrzeni mijających miesięcy, nominował ich do opuszczenia domu Wielkiego Brata.

Program „Big Brother” trwa już od marca, a w tym czasie zaczęły się tworzyć pary. Jedną z nich ustanowili Magda i Oleh, który jednak – jak zauważali Internauci – wielokrotnie nominował kobietę do opuszczenia domu Wielkiego Brata.

Teraz na kilka dni przed finałem show uczestnicy poznali prawdę – dowiedzieli się, kto konkretnie nominował ich do opuszczenia domu Wielkiego Brata przez te kilkanaście tygodni. Szczególny szok przeżyła Magda, kiedy dowiedziała się, że z programu chciał wyrzucić ją ukochany z Ukrainy.

Oleh nominował Magdę do opuszczenia domu, kiedy jeszcze nie byli parą, Magda myślała jednak, że miało to miejsce później. W przekonaniu tym utwierdzał ją dodatkowo Bartek. Z kolei Oleh jest rozgoryczony zachowaniem produkcji.

– No ja jestem mega wkurzony. Wstrzymuję się, żeby się nie odpalić. Produkcja takie zagrania robi, że to w głowie się nie mieści. Tak, popełniłem błąd, ale to było kiedyś – komentuje Ukrainiec.

– Nawet wtedy kontaktu z Madzią nie mieliśmy. Ale potem, jak mi się spodobała i byliśmy razem, to Łukasza nawet nie nominowałem z myślą o Madzi, chociaż najmniej go lubiłem. A robić takie zagrania – jeszcze z taką delikatną dziewczyną – dodał.

Źródło: plotek.pl