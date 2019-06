Skandal w „Big Brother”! W programie TVN pojawili się byli uczestnicy. Co tam się stało?

Jak widać gwiazdy „Big Brother” nie dają o sobie zapomnieć! W domu Wielkiego Brata pojawili się byli uczestnicy, by spotkać się na ostatniej imprezie. Znowu doszło do dramy, w rolach głównych wystąpili Madzia i Łukasz.

Już w tą niedziele finał „Big Brothera” TVN. O główną nagrodę walczą: Madzia, Igor, Bartek i Radek. Na mieszkańców czekała wczoraj niespodzianka od Wielkiego Brata.

Część byłych uczestników wpadła na ostatnią już imprezę w domu Wielkiego Brata. Zabrakło Maćka, Karoliny, Natalii, Tomka, Kuby i Angeliki, ale i tak doszło do skandalu. Tym razem z Madzią, Łukaszem i Olehem w rolach głównych.

Związek Madzi z Olehem ma poważny kryzys. Gdy kobieta zobaczyła Łukasza i Oleha była jednocześnie szczęśliwa, lecz także zdezorientowana. Problem z ukochanym jest taki, że kilka dni temu dowiedziała się, iż to właśnie on chciał ją wyrzucić z programu. To był dla niej cios.

Dla niej nie zmienia to faktu, że nominował ją na samym początku pobytu w domu Wielkiego Brata, gdy nie byli jeszcze parą. On natomiast nie mógł wytłumaczyć wczoraj swojego zachowania, pozostała więc pewna nieścisłość, która generuje problemy.

Jednak jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić, zachował się Łukasz. Miał on negatywnie mówić przy Madzi o Olehu, twierdząc, że nie ma pewności, czy chłopak rzeczywiście ją kocha. Ponoć obgadywał go, a tym samym buntował swoją przyjaciółkę. Magda wtedy zgłupiała, gdyż nie do końca wiedziała, komu ma wierzyć.

Źródło: plotek.pl/TVN