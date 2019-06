Absurdalne skutki popularności „Czarnobyla”. Instagramerka próbuje zrobić karierę na miejscu katastrofy [FOTO]

Popularny serial HBO o losach elektrowni jądrowej w Czarnobylu przyczynił się nie tylko do wzrostu turystyki w tym rejonie, ale i do… dziwnych ludzkich zachowań.

Oprócz turystów, na Ukrainę udają się spragnieni sławy w internecie influenserzy. W miejscu katastry robią sobie nieprzyzwoite zdjęcia.

Jak podaje New York Post, po premierze serialu zainteresowanie wycieczką w rejony miasta Prypeć wzrosło o ok. 40 procent. Popularność regionu wykorzystać próbują internetowi użytkownicy, którzy sami chcieliby stać się popularni.

Jedna z kobiet postanowiła w miejscu tragedii odsłonić swoje ciało oraz wystąpić w masce. Inna pozowała na tle spalonego autobusu, z kolei pewien mężczyzna sfotografował jedynie swoją rękę z miernikiem promieniowania.

Po obejrzeniu niektórych fotografii, głos w sprawie zabrał jeden z twórców serialu, scenarzysta Craig Mazin.

– To wspaniale, że ‚Czarnobyl’ przyczynił się do wzrostu turystyki w strefie wykluczenia, ale… widziałem niektóre zdjęcia. Jeżeli tam się wybieracie, to proszę pamiętajcie, że wydarzyła się w tym miejscu ogromna tragedia – napisał na Twitterze.

Źródło: interia.pl/wolnosc24.pl