Seria przechwyceń nad Bałtykiem! Brytyjskie myśliwce w akcji przeciw Rosjanom

Brytyjskie myśliwce Typhoon stacjonujące w Estonii mają za sobą pracowite dni. Dwukrotnie startowały aby przechwytywać rosyjskie samoloty nad Morzem Bałtyckim. Patrolujący niebo nad krajami nadbałtyckimi brytyjscy piloci dyżurują w ramach 50. zmiany NATO Baltic Air Policing.

Para dyżurna złożona z dwóch myśliwców Typhoon była podrywana z bazy Ämari Air Base w Estonii 14 i 15 czerwca.

Pierwsze przechwycenie miało miejsce piątek wieczorem. Należący do Sił Powietrznych Rosji myśliwiec Su-30 znajdował się w międzynarodowej przestrzeni powietrznej niedaleko granic Estonii.

Druga operacja QRA odbyła się następnego dnia gdy Typhoony zostały poderwane do przechwycenia tego samego typu rosyjskiego myśliwca, który tym razem leciał w towarzystwie samolotu transportowego Ił-76.

Rosyjskie samoloty były eskortowane przez około 15 minut po czym przejęły je należące do Finlandii myśliwce F-18C Hornet.

Była to siódma i ósma tego typu operacja od momentu, gdy 3 maja tego roku brytyjskie myśliwce przejęły zadanie patrolowania estońskiej przestrzeni powietrznej od niemieckich pilotów latających na Eurofighterach.

4 myśliwce Typhoon należące do XII Eskadry RAF stacjonujące na co dzień w bazie RAF Coningsby w Lincolnshire przybyły do bazy Ämari 24 kwietnia.

Polska uczestniczyła jako tak zwany kraj wiodący w 49. zmianie Baltic Air Policing. Polskie myśliwce F-16, wchodzące w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik 8, wykonały w czasie trwającej od początku roku do końca kwietnia misji 22 przechwycenia rosyjskich samolotów.

Źródło: RAF/nczas