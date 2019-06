Biedroniowi nie do śmiechu, bo Wiosna już się pruje. Feministka koordynująca działania ugrupowania woli współpracować z SLD

Koordynatorka Wiosny Roberta Biedronia w województwie świętokrzyskim, działaczka feministyczna Małgorzata Marenin zrezygnowała z funkcji. Z dotychczasowymi działaczami ugrupowania w regionie chce założyć stowarzyszenie, które będzie budowało koalicję z SLD w jesiennych wyborach parlamentarnych.

„Moja decyzja jest spowodowana tym, iż uważam, że należy dojrzeć do pewnych rozwiązań, które będą dobre nie tylko dla poszczególnych jednostek, ale dla wszystkich Polek i Polaków. Przed nami chyba najważniejsze do tej pory wybory parlamentarne – uważam, że powinniśmy się jak najszerzej łączyć, szczególnie środowiska lewicowe. Warto rozpocząć od współpracy – tak jak my zaczynamy dzisiaj lokalnie współpracować – z lokalnymi strukturami SLD (…)” – oświadczyła Marenin podczas wtorkowej konferencji prasowej w Kielcach.

Podkreśliła, że pozostaje osobą bezpartyjną. Marenin dodała, że „o ile jej wiadomo”, odchodzą wszyscy działacze Wiosny w woj. świętokrzyskim – to ok. 150 dotychczasowych sympatyków, zaangażowanych w działalność ugrupowania. Marenin zaznaczyła, że formalnie nie było wprowadzenia procedur naborów członków do Wiosny, dlatego nie są to członkowie tej partii.

Szef świętokrzyskiego SLD, wiceprezes tej partii Andrzej Szejna mówiąc o decyzji Marenin ocenił, że to „dobry powrót do współpracy” z osobą, którą w Sojuszu „świetnie znają i bardzo cenią” (Marenin startowała wcześniej w innych wyborach z list SLD).

„Ta współpraca jest na zasadach równorzędnych, partnerskich i z pełnym poszanowaniem naszych wzajemnych poglądów, które praktycznie się w ogóle nie różnią, bo są poglądami lewicowymi. Tego czego nam do dzisiaj brakowało, to właśnie jedności, współpracy i pewnej solidarności lewicowej w pokonaniu PiS w najbliższych wyborach” – podkreślił Szejna.

„Wzywam również koordynatorów (Wiosny) w innych regionach, okręgach wyborczych kraju, aby przyłączali się do tej inicjatywy budowania szerokiego frontu lewicy i poszli śladem Małgorzaty Marenin” – dodał wiceprzewodniczący Sojuszu.

Źródło: PAP