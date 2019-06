Big Brother: Maffashion kibicowała Madzi, ale na drodze stał Oleh. Wtedy internauci przystąpili do ataku

W niedzielę widzowie poznali zwycięzcę „Big Brothera”, którym okazała się Madzia Wójcik. Specjalnie dla niej na widowni pojawiła się popularna blogerka Maffashion, która dała też jasno do zrozumienia, że nie jest zachwycona Olehem. Za to spotkał ją hejt.

O tym, że Madzia i Maffashion dobrze się znają było wiadomo od pierwszego odcinka programu. Szczególnie było widać to w mediach społecznościowych, gdzie Madzia i Julia opublikowały sporo wspólnych zdjęć. Na chwilę przed rozstrzygnięciem wyemitowano krótki materiał z wypowiedziami bliskich Wójcik. Niestety nie mówili w nim zbyt pozytywnie o zakochanym w Madzi Olehu. Wszyscy twierdzili, że są z dwóch różnych światów.

„Zupełnie inaczej kwestia ta wyglądała w przypadku Łukasza, którego ekipa Magdy od razu polubiła. Stwierdzili, że z chęcią przyjmą go do swojej paczki. Efekt? Na Maffashion wylała się fala hejtu! Widzowie zażądali nawet przeprosin za wypowiedziane słowa. Sądzą, iż wraz z innymi manipuluje swoją przyjaciółką” – czytamy na plotek.pl.

Oto jakie były reakcje internautów:

– Liczymy na to, że przeprosiliście albo przeprosicie Oleha za swoje słowa

– A ja współczuję Madzi, że ma koło siebie tylu manipulatorów. Pierwszy raz też widziałam, aby osoba, która wygrała i która tak długo nie widziała się z rodzina i przyjaciółmi zamiast się cieszyć, to była tak smutna. Te smutne oczy Madzi mówiły wszystko

Maffashion się broni

Maffashion postanowiła się wytłumaczyć. Julka twierdzi, że materiał był nagrywany kilka tygodni wcześniej. Zadaniem znajomych Madzi było skomentowanie kilku scen, m.in. tej na której Oleh pokazał Wójcik środkowy palec. Teraz Julka twierdzi, że wszystko zależy od Madzi i jeśli będzie szczęśliwa z Olehem, to nie będzie miała nic przeciwko ich związkowi. Zaznaczyła też, że nie będzie przepraszać Ukraińca bo w żaden sposób go nie obraziła.

„Nikogo nie będę przepraszać za nic. Bo nic o nim nie mówiłam obraźliwego. A jeśli nie spodobał mi się jego środkowy palec ma nagraniu, to mogłam powiedzieć, że to nie jest ok. Ich sprawa, ich życie! A wczoraj po finale na spotkaniu, gdzie dojechał też Oleh, zamieniłam z nim jedno zdanie i odniosłam się też do tego materiału. Serio, patrzcie na to, co jaka osoba na video mówiła. Nie generalizujcie i nie wkładajcie każdemu w usta słów drugiej osoby” – napisała.

źródło: plotek.pl