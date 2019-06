Kara śmierci mogła uratować życie 10-letniej Kristiny. Janusz Korwin-Mikke o postulatach Konfederacji [VIDEO]

Janusz Korwin Mikke wraz z liderami Konfederacji Korwin Braun Liroy i Narodowcy na konferencji prasowej w Sejmie powiedział wprost jakie są postulaty propolskiej koalicji w nadchodzących wyborach.

Na specjalnie zwołanej konferencji liderzy Konfederacji mówili o głównych postulatach propolskiego sojuszu w nadchodzących wyborach. Była mowa o niskich podatkach i karze śmierci.

„Te tezy, które tu głosimy, to są właśnie tezy amerykańskich Republikanów, być może prawicy Republikanów i jedną z tych tez są niskie podatki – to chyba zupełnie oczywiste.”

„Przedsiębiorca musi wiedzieć na czym stoi. Nie może być tak, że co chwilę zmienia się podatki, ciągle nakłada się podatki prawda?”

„Podatki muszą być raz ustalone niskie, jasne i nie zmieniane, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, na czym stoją.”

Następnie Korwin-Mikke wypowiedział się na temat kary śmierci.

„Druga sprawa to jest proszę państwa kara śmierci. Zniesienie kary śmierci, przeciw czemu protestowałem 30 lat temu, to jest cofnięcie nas do barbarzyństwa, cofnięcie nas o 4000 lat. Strącenia nas poza obręb cywilizacji ludzkiej.”

„Niestety proszę państwa ci, którzy ją znieśli, mają na ręku krew ludzi mordowanych przez morderców, którzy nie boją się śmierci, bo pobyt w więzieniu dla mordercy, który w więzieniu jest numerem jeden, to czysta przyjemność na ogół. Także proszę państwa w sprawie np. zamordowanej 10-letniej Kristiny, myślę, że gdyby była kara śmierci, morderca by tego nie zrobił, bo by się śmierci bał” – stwierdził Janusz Korwin-Mikke.

Źrodło: Facebook: Janusz-Korwin-Mikke