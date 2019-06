Można dostać nawet 5 tysięcy złotych. Będzie program „beczka plus”

Władze od dawna rozdają pieniądze różnego rodzaju grupom społecznym. We Wrocławiu można będzie dostać nawet 5 tysięcy złotych na zbieranie deszczówki.

Nawet 5 tys. zł dopłaty można uzyskać, jeżeli ktoś zdecyduje się na budowę instalacji do zbierania wody z dachu. Samemu trzeba jednak pokryć 20% takiej inwestycji. Wszystko to w ramach realizacji nowego programu „Złap deszcz”.

Taką decyzję podjął wrocławski magistrat. Związane jest to z coraz częstszym występowaniem suszy i powodzi, co z kolei znajduje swoje źródło zmianach klimatu. Przez to są bowiem sytuacje, w których raz brakuje wody, a innym razem jest jej po prostu zbyt dużo.

– W słoneczne i upalne dni w sposób szczególny musimy zadbać o odpowiednie nawodnienie, nie tylko nas samych, ale i naszego otoczenia. Dlatego uruchomiliśmy we Wrocławiu program „Złap Deszcz”, który polega na gromadzeniu i późniejszym wykorzystaniu wody pochodzącej z opadów deszczu. Mam nadzieję, że wrocławianie będą korzystali z kolejnych ekologicznych projektów, które wprowadzamy, z troską o nasze środowisko i klimat. Gorąco zachęcam! – napisał na Facebooku prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Źródło: fakt.pl