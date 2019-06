Ambasador Mosbacher latała myśliwcem F-16 nad Polską. Zapewnia, że polscy piloci będą latać wkrótce na F-35 [VIDEO]

Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, odbyła lot myśliwcem F-16 nad polskim niebem. Zapowiedziała także, że nasi piloci wkrótce otrzymają najnowocześniejsze amerykańskie myśliwce.

Georgette Mosbacher pochwaliła się tym faktem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Opublikowała na Twitterze film nakręcony w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach.

– Lot F-16 był jednym z najbardziej emocjonujcych przeżyć w moim życiu! – napisała amerykańska ambasador (pisownia oryginalna red.)

Najważniejszym przekazem była jednak zapowiedź sprzedaży Polsce amerykańskich myśliwców F-35.

– Już niedługo polscy piloci będą latać również najnowocześniejszymi samolotami F-35, co podniesie zdolności obronne Polski, czyli bezpieczeństwo Polski, a silna Polska to silne USA. – zapowiedziała Mosbacher.

Mimo, że lot odbył się w polskiej bazie (31 BLT w Krzesinach) samolot F-16D należał do amerykańskich Sił Powietrznych.

Lot odbył się prawdopodobnie na początku czerwca. Wtedy to osiem amerykańskich myśliwców F-16 Fighting Falcons należących do 480. Eskadry 52. Skrzydła Myśliwskiego US Air Force przybyło do bazy w Krzesinach pod Poznaniem na wspólne ćwiczenia z polskimi „Jastrzębiami”.

Jest to kolejne z działań ze strony USA promujących zakup F-35 przez Polskę. W trakcie spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w zamkniętej przestrzeni powietrznej nad Białym Domem pojawił się myśliwiec F-35B co uznane zostało za symboliczny gest wobec polskiego prezydenta.

Polska zapowiedziała ustami ministra obrony, Mariusza Błaszczaka, że jest zainteresowana nabyciem 32 sztuk myśliwców 5. generacji F-35A.