Janusz Korwin-Mikke szokuje. Cieszy się z rosnącego poparcia dla… „Zielonych”. Zobacz dlaczego

Janusz Korwin-Mikke odniósł się do rosnącej popularności partii „Zieloni” w Niemczech. Twierdzi, że to korzystna sytuacja z perspektywy interesów Polski.

Korwin-Mikke skomentował w mediach społecznościowych fakt zdobycia przez niemieckich „Zielonych” pierwszego miejsca w sondażach poparcia.

– W Niemczech jest dobrze. Dla nas. „Zieloni” wyraźnie wyprzedzają CDU/CSU – napisał na Twitterze.

Polityk Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy uzasadnił dlaczego ich zwycięstwo byłoby korzystne dla Polski.

– Gdyby wygrali, zniszczyliby niemiecki przemysł i do reszty rozwalili Bundeswehrę. – ocenił.

– Niestety: wybory dopiero za dwa lata. Z hakiem. Wszystko może się zmienić… – dodał na koniec.

Warto odnotować jednak, że swój własny pomysł na ekologię zapowiedziała także CDU/CSU. Angela Merkel planuje ogłosić 12-punktowy plan na rzecz ochrony klimatu. Nie ma wątpliwości co do tego, że pogorszy on konkurencyjność niemieckiej gospodarki.

Ta przeżywa obecnie słaby okres. W Niemczech trwa od wielu miesięcy spowolnienie gospodarcze i nic nie wskazuje, że sytuacja ulegnie poprawie w najbliższych latach.

Niemiecki bank centralny (Bundesbank) zrewidował swoje szacunki dotyczące wzrostu niemieckiego PKB w stosunku do tego co prognozował w grudniu 2018. Prognozy na bieżący rok zostały obniżone do 0,6% z 1,6%, na rok 2020 do 1,2% z 1,6%, a na rok 2021 do 1,3% z 1,5%.