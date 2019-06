Cenzura wraca w Wielkiej Brytanii! Zakaz reklam szerzących „szkodliwe stereotypy dotyczące płci”

Polityczna poprawność coraz bardziej szerzy się w Wielkiej Brytanii. Kraj planujący opuścić Unię Europejską oficjalnie zakazał „szkodliwych stereotypów płciowych” w reklamach, które miałyby przyczynić się do powstawania nierówności społecznych.

Wielka Brytania oficjalnie zakazuje „szkodliwych stereotypów dotyczących płci” w reklamach, które miałyby przyczynić się do powstawania nierówności. Taki wniosek został wyciągnięty na podstawie prowadzonych od 2017 roku badań.

Okazuje się, że zdaniem postępowców z Wielkiej Brytanii prezentowanie w reklamach „stereotypów dotyczących płci” przyczynia się do ograniczenia potencjału ludzkiego, który przyczynia się do powstawania nierówności.

Co dokładnie mają oznaczać te stereotypy dnie wiadomo. Urzędnicy jednak uspokajają, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. No a jak na każdego z osobna zostanie nałożona cenzura, to przecież coś innego niż cenzura ogólna odgórna dla zasady.