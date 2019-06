Hit Internetu! Kierowcy spieszyło się na weekend, wkomponował się prosto w radiowóz [VIDEO]

Wiadomo, że po całym tygodniu pracy ludzie marzą o powrocie do domu. Czasem zdarzy się każdemu a to dodać za dużo gazu, a to znowu podjąć ryzykowny manewr, by zyskać kilka minut. Autor nagrania miał natomiast niesamowitego pecha.

Na nagraniu widzimy ujęcia z kamery samochodowej. Kierowca zaczyna wyprzedzać cały szereg aut na drodze w lesie.

Wszystko przebiega bez problemu. Z naprzeciwka nic nie jedzie. Jednak po wyprzedzeniu czwartego auta pojawia się problem, który z pewnością poważnie opóźnił dotarcie na urlop.

Piąte, ostatnie do wyprzedzenia auto skręca na polną, piaszczystą drogę po lewej. Kierowca nie zdążył wyhamować i przywalił w miejsce kierowcy.

Tym autem był radiowóz…