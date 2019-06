Trzecia rocznica referendum w sprawie Brexitu. Rosną szanse, iż Wielka Brytania opuści Unię bez żadnej umowy

Coraz więcej brytyjskich ekonomistów uważa, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez podpisania z nią żadnej umowy. Właśnie mija 3 rocznica głosowania w referendum za Brexitem.

Agencja Reuters co miesiąc robi ankietę wśród brytyjskich ekonomistów pytając ich m.in o kwestie związane z Brexitem. W czerwcu rekordowa ich liczba – 25% uważała, że nie tylko dojdzie do opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, ale stanie się to beż żadnej umowy. Jeszcze w maju tylko 15% uważało, że nie będzie żadnego paktu.

Ten wzrost związany jest m.in z ogromnymi szansami na to, iż to były minister spraw zagranicznych Boris Johnson zostanie przywódcą Partii Konserwatywnej i obejmie tekę premiera. Polityk stawia sprawę jasno: 31 października Wielka Brytania opuści Unię z umową, czy bez.

Wielu ekonomistów twierdzi, że Wielka Brytania będzie członkiem Europejskiej Strefy Ekonomicznej (EEA) i będzie płacić Unii by mieć dostęp do wspólnego rynku.

Wysocy urzędnicy brytyjskiej administracji uważają, że Wielka Brytania jest w bardzo dobrej formie i jest świetnie przygotowana do tego, by wyjść z Unii bez umowy. Rząd Theresy May, która po dymisji pełni już tylko obowiązki administracyjnego szefa gabinetu porzucił już „fear project” (projekt trwogi), kiedy to miesiącami straszono Brytyjczyków tym jakie klęski spadną na Wielką Brytanie po wyjściu z Unii bez umowy. Jej 3-krotne odrzucenie przez Parlament było bezpośrednią przyczyna dymisji Theresy May.

Do Brexitu bez umowy przygotowana jest już Francja. Wiceburmistrz Calais Jean-Marc Puissesseau twierdzi, że nie będzie problemów z normalnym kursowaniem promów i odprawami. Wcześniej straszono Brytyjczyków gigantycznymi kolejkami w oczekiwaniu na przeprawę przez Kanał La Manche.

Teraz po 3 latach od referendum Brytyjczycy podsumowują ten okres. Determinacja do opuszczenia Unii wydaje się jeszcze większa niż w 2016 roku. Nieudolność Partii Konserwatywnej i niezdolność do doprowadzenia do Brexitu stały się przyczyną katastrofy politycznej Torysów. W wyborach do Parlamentu Europejskiego rządząca w Zjednoczonym Królestwie partia zdobyła zaledwie 5 miejsce.

Trwa też powolne, ale stałe przewartościowanie postaw w brytyjskiej polityce. Wskazuje się m.in iż jeszcze na dzień przed referendum, że szanse iż Brexit zostanie odrzucony wynosiły 8 do 1. To pokazuje jak bardzo politycy i media oderwane są od rzeczywistości i jak bardzo straciły kontakt z obywatelami.

Sprawa Brexitu ma teraz jeszcze jeden dodatkowy aspekt. To nie tylko kwestia opuszczenia Unii, ale też demokracji. Dotychczasowa brytyjska klasa polityczna może być zmieciona ze sceny własnie za lekceważenie głosów obywateli. Partia Brexit, która ma zaledwie 3 miesiące zdecydowanie wygrała wybory do PE i prowadzi w sondażach. Teraz staje nie tylko w sprawie opuszczenia Unii, ale tez obrony demokracji przed politykami, którzy zupełnie nie liczą się z wola wyborców.