Mieszkańcy mówią nie niemieckiemu gigantowi! Są gotowi kupić działkę, by Lidl nie stanął w ich wsi

Po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę coraz częściej można spotkać głosy o tym, że coraz więcej małych sklepów upada. Mieszkańcy wielu miejscowości zostają w sytuacji bez alternatywnej i muszą kupować w Biedronce czy Lidlu. Inaczej jest jednak w Komorowie.

Niepozorne miejsce w Komorowie, mała uliczka bez asfaltu, z jedynie utwardzonym piaskiem, biegnąca między pasami drzew, otaczającymi ją z obu stron. To właśnie ta lokalizacja została wybrana na miejsce nowego Lidla blisko dwa lata temu.

Okazuje się jednak, że mieszkańcy nie są przychylni decyzji o budowie niemieckiego supermarketu. To częściowo kwestia tego, że prowadzona była kampania strasząca upadkiem małych sklepów i zwiększonym ruchem samochodów w małej miejscowości na Mazowszu.

Mieszkańcy próbowali różnych metod, by te budowę zablokować. Pisali pisma do Lidl Polska z prośbą o spotkania, co było jednak nieskuteczne. Pisali do konserwatora zabytków, by drzewa, gdzie powstać ma Lidl uznać za „pomnik przyrody”, jednak aleja takich drzew już w Komorowie jest.

Tu decyzja nie zapadła, i to akurat dobrze, bo w polskich miastach w zupełnie absurdalny sposób usuwa się drzewa i betonuje place, a przepisy o pomnikach przyrody wykorzystuje się do tego, żeby zablokować inwestycje, choć często te akurat drzewa mogłyby być spokojnie usunięte.

Mieszkańcy poszli więc o krok dalej i złożyli wniosek, by gmina działkę, na której ma powstać Lidl odkupiła. Tu pojawia się jednak problem, bo choć rada gminy na taką propozycję przystała, to przecież działka została wykupiona już wcześniej przez inwestora.

Lidl ma więc pierwszeństwo, co ciekawe jednak jak na razie inwestycja od dwóch lat nawet nie ruszyła, a sama sieć sklepów odpowiada, że w najbliższym czasie nie planuje budować supermarketu, gdyż inwestuje w miejscowościach powyżej 8 tysięcy mieszkańców.

– Obecnie nie mamy w planach otwarcia sklepu w Komorowie. Inwestujemy w miejscowościach powyżej 8 tys. mieszkańców, w lokalizacjach dobrze skomunikowanych, z możliwością budowy dużego parkingu – pisze biuro prasowe Lidla.

