Toksyczne gąsienice zaatakowały już dziesiątki dzieci. „To może osiągać osiągać wielkość głowy dziecka!”

31 dzieci po wizycie w Berlinie musiało zostać zaprowadzonych przez rodziców do lekarzy. Powód? Wysypka i silne reakcje alergiczne. Jak się okazuje winnymi zachorowań są toksyczne berlińskie gąsienice. Gąsienica korowódka to trujący owad, który opanował niemieckie miasta.

Dzieci brały udział w wycieczce szkolnej do wodnego placu zabaw znajdującego się w berlińskiej dzielnicy Plänterwald. Postanowiono o zamknięciu miejsca do czasu, aż zakończy się przepoczwarzanie korowódki dębówki z gąsienic w motyle.

To właśnie te toksyczne gąsienice obarczono winą za to, że 31 dzieci po wizycie na rzeczonym placu zabaw musiało zostać zaprowadzonych przez rodziców do lekarzy. Powód? Wysypka i silne reakcje alergiczne.

Te trujące robale pojawiały się już wcześniej w Niemczech lecz nigdy w tak dużych ilościach – teraz jednak ich sprzymierzeńcem jest temperatura. Wyjątkowo ciepły początek lata sprzyja silnemu namnażaniu korowódki dębówki.

Spotkanie owadów na swojej drodze może solidnie przestraszyć, nie tylko dzieci, ale również ich matki. Gąsienice w ciągu dnia zbierają się w kokony, które mogą osiągać wielkość głowy dziecka.

Powodem zatruć są toksyczne włoski którymi pokryte są korowódki – podmuchy wiatru przenoszą je na wrażliwą skórę dzieci co prowadzi do reakcji alergicznych. Problem rozwiąże się sam gdy gąsienice przepoczwarzą się w motyle.

Źródło: Polsat News, Wikipedia