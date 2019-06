Niebezpieczeństwo czai się na plaży! Opłakane skutki urlopów

W Polsce coraz więcej małżeństw decyduje się na rozwód, a najwięcej pozwów rozwodowych wpływa po wakacjach – informuje wtorkowa „Rzeczpospolita”.

– Na wakacjach czai się wiele zagrożeń. Ostatnio mój pacjent powiedział, że gdy jedzie nad morze, na plaży ogląda się za innymi kobietami. Przez to jest naładowany bodźcami wizualnymi. Wieczorem ma pretensje do swojej żony, że nie wygląda i nie zachowuje się tak jak inne kobiety na plaży – powiedział „Rz” seksuolog Andrzej Gryżewski, zapytany, co takiego dzieje się podczas urlopów, że związki nie wytrzymują tej próby.

– Kobiety nie pozostają dłużne. Często zarzucają mężom, że nie wyglądają jak inni mężczyźni, nie dbają tak o wagę, włosy, jakość kąpielówek. Wiele konfliktów zaczyna się już przed wyjazdem, np. w momencie pakowania – dodaje.

Jak wyjaśnił gazecie Gryżewski, najczęstszym powodem konfliktu jest forma wypoczynku.

– Zazwyczaj jest tak, że jedna osoba chce aktywnie spędzać czas, druga woli leżakować. Często kobieta, która lubi zwiedzać, poznaje innych ludzi i z nimi spędza dzień właśnie na oglądaniu nowych miejsc, a jej facet zostaje w hotelu. Wieczorami dochodzi do awantur, bo nie spędzają wspólnie czasu – powiedział.

Pytany o receptę na dobre spędzenie urlopu, Gryżewski opowiedział, by pamiętać, że związek należy naprawiać, a nie iść na skróty.

– Warto wcześniej wyznaczyć priorytety i określić wspólne oczekiwania – podkreślił.

Źródło: Rzeczpospolita/PAP