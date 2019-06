Udany start rakiety Falcon Heavy. To najtrudniejsza próba w historii SpaceX Elona Muska

Z amerykańskiego centrum kosmicznego im. Kennedy’ego na Florydzie wystartowała we wtorek rakieta nośna Falcon Heavy firmy SpaceX z 24 satelitami. Należące do Elona Muska przedsiębiorstwo określiło ten start jako jeden z najtrudniejszych w jego historii.

Rakieta nośna Falcon Heavy wystartował o godzinie 2.30 czasu lokalnego z platformy startowej LC39A. Pierwotnie start był zaplanowany o trzy godziny wcześniej. Boostery rakiety nośnej wylądowały bez problemów w zaplanowanych Strefach Lądowania 1 i 2.

Trwa zaplanowana na sześć godzin misja rozmieszczenia satelitów na orbitach. Jest ona elementem tzw. Space Test Program 2 (STP-2), który nadzorowany jest przez amerykańskie ministerstwo obrony. Wynoszone na różne orbity satelity będą pracować dla NASA, laboratoriów resortu obrony, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.

SpaceX poinformował już o tym, że na wyznaczonych orbitach znalazły się następujące satelity: Oculus-ASR, TEPCE, DOTSI, ARMADILLO, PSAT/BRICSat, Prometheus, E-TBEx-A, E-TBEx-B, LEO/Stangsat, Prox-1, NPSat, OTB, GPIM, COSMIC-2 i DSX.

Jak podkreśla SpaceX ta misja była jedną z najtrudniejszych od strony technicznej. Umieszczanie satelitów na orbitach o różnych wysokościach wymaga kilkukrotnego odcinania i ponownego uruchamiania silnika II stopnia rakiety.

W przestrzeń kosmiczną wyniesiony zostanie m.in. zegar atomowy NASA Deep Space Atomic Clock (DSAC), który zostanie wykorzystany do prowadzenia bardziej autonomicznej nawigacji w kosmosie.

Testowany będzie także nowy rodzaj paliwa, który mógłby zastąpić toksyczną hydrazynę. Green Propellant Infusion Mission (GPIM). Ułatwiłoby to przygotowania do startów w przyszłości i zlikwidowało ryzyko skażeń.

Badane są też nowe technologie teleskopów, oraz rozwiązanie tzw. żagla solarnego, częściowo sfinansowanego przez organizację Planetary Society.

Falcon Heavy jest najpotężniejszą rakietą nośną na świecie – podkreśla SpaceX na swojej stronie internetowej. Może wynieść na orbitę prawie 64 tony ładunku, czyli więcej niż wynosi waga Boeinga 737 z pasażerami, załogą, bagażem i paliwem.

