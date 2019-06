Brytyjczycy popierają Brexit bardziej niż kiedykolwiek wcześniej! Tak antyunijnych nastrojów nie było nawet przed pamiętnym referendum

Najnowszy sondaż przeprowadzony w Wielkiej Brytanii wykazuje, że wyjść z Unii chce obecnie więcej Brytyjczyków niż nawet podczas referendum dotyczącego Brexitu. 57 procent ludzi chce opuścić Wspólnotę po wynegocjowaniu dobrej umowy „rozwodowej”, a aż 28 procent chce wyjść jak najszybciej, nawet bez umowy.

Wielka Brytania chce Brexitu bardziej niż kiedykolwiek, ponad połowa Brytyjczyków zdecydowanie chce opuścić UE, a prawie jedna trzecia popiera tak zwaną opcję „No Deal” czyli opuszczenie wspólnoty bez żadnej umowy, sugeruje nowy sondaż, którego wyniki opublikował „Daily Mail”.

Wyborcy są podzieleni co do kształtu Brexitu, ale większość chce wyjścia z UE. Około 28 procent opowiada się za opcją „No Deal”, a 13 procent byłoby skłonnych zgodzić się na nawet na krytykowaną umowę stworzoną przez Theresę May. Około 16 procent opowiada się za tak zwanym „miękkim Brexitem”.

Opublikowane badanie YouGov objęło ponad 1600 osób. Sondaż przeprowadzony został dla „The Times” i sugeruje, że pewną formę Brexitu popiera 57 procent wyborców. Ta proporcja jest wyższa niż 52% w referendum w 2016 r.

Źródło: Daily Mail