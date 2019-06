Widziałeś tego zwyrodnialca? Policja publikuje portret pamięciowy pedofila z Tychów

Mężczyzna, na oko 30-latek, zatrzymał się na jednym z przystanków autobusowych w Tychach i próbował siłą wciągnąć do samochodu 13-letnią dziewczynkę. Dziewczyna uciekła i zawiadomiła policję. Sporządzony został portret pamięciowy zwyrodnialca.

Zdarzenie to miało miejsce 4 maja nad ranem. Mężczyzna ok. 30 lat jechał samochodem przez Tychy i zatrzymał się na jednym z przystanków autobusowych, na którym siedziała 13-letnia dziewczynka. Zwyrodnialec próbował wciągnąć ją siłą do samochodu, na szczęście udało jej się wyswobodzić i uciec. 13-latka od razu o całym zajściu poinformowała policję.

Teraz policja sporządziła i udostępniła portret pamięciowy oraz opis potencjalnego pedofila, który zaatakowało młodą Ślązaczkę.

„Wiek z wyglądu około 28-33 lat, wzrost ok. 185cm, sylwetka szczupła, twarz owalna, brwi brunatne krzaczaste, szerokie, oczy prawdopodobnie piwne, duże, średnie rozstawienie, średnie osadzenie, nos średniej długości i średniej szerokości, grzbiet nosa prawdopodobnie prosty, usta średniej długości i średniej grubości, broda średnia owalna, posiadał cechy charakterystyczne w postaci piegów w okolicy czołowej i policzkowej twarzy, znamię barwnikowe koloru ciemnobrązowego okolicy prawej dolnej powieki oczu, ubrany w bluzę z kapturem koloru ciemnoszarego, spodnie dresowe koloru szarego”

– można przeczytać na stronie komendy.

Jeśli ktokolwiek widział takiego osobnika, jest proszony o kontakt z policją.

Źródło: Polsat News