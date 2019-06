Angela Merkel trzęsła się jak galareta. Kanclerz Niemiec odejdzie wcześniej z polityki ze względu na stan zdrowia?

W ostatnich dniach cały świat obiegły nagrania świadczące o poważnych problemach zdrowotnych Angeli Merkel. Niemiecka kanclerz podczas oficjalnych wystąpień dostała drgawek. W Berlinie spekuluje się, że polityk odejdzie ze sceny wcześniej niż za nieco ponad dwa lata – jak zamierzała. O sprawie donosi „Rzeczpospolita”.

W oficjalnych doniesieniach o stanie zdrowia Angeli Merkel utrzymuje się, że kanclerz w Osace ma się dobrze.

Jednak napady drgawek – najpierw podczas wizyty w Berlinie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a kilka dni później w trakcie uroczystości u prezydenta RFN – wyglądały bardzo niepokojąco.

W pierwszym przypadku drgawki miały być wynikiem odwodnienia, a stan niemieckiej kanclerz miał wrócić do normy po wypiciu kilku szklanek wody. Jednak w klimatyzowanej siedzibie Franka-Waltera Steinmeiera nie było już upału.

W Niemczech stan zdrowia polityków jest ich prywatną sprawą i nikt nawet nie zamierza tego zmieniać. Tamtejsze media nawet nie spekulują na temat tego, co może dolegać Angeli Merkel.

Wiadomo jedynie, że w sierpniu niemiecka kanclerz wybiera się z mężem na urlop w austriackie góry.

Po powrocie z Japonii Merkel uda się do Brukseli, gdzie w niedzielę mają zapaść decyzje personalne po niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. A Niemcy walczą tam o pozycję z Francją i to tak intensywnie, jak nigdy wcześniej.

W polityce krajowej także nie jest lepiej. CDU szuka następcy Merkel na stanowisko kanclerza. Czwarta kadencja szefowej rządu oficjalnie zakończy się za dwa lata, jednak w Berlinie mówi się, że Merkel ustąpi już tej jesieni.

– Po wrześniowych wyborach do landtagów w Saksonii i Brandenburgii wyjaśni się wiele rzeczy: nie tylko na temat stanu zdrowia pani kanclerz, ale i tego, kto zajmie jej miejsce – twierdzi cytowane przez „Rzeczpospolitą” źródło zbliżone do niemieckiego MSZ.

Źródło: Rzeczpospolita