Świat na krawędzi wojny. Amerykańskie myśliwce F-22 wylądowały na Bliskim Wschodzie [VIDEO]

Amerykańskie myśliwce F-22 Raptor wylądowały w bazie lotniczej al Udeid w Katarze. To pierwszy taki przypadek w historii.

O przebazowaniu amerykańskich myśliwców 5. generacji na Bliski Wchód poinformowało Dowódctwo Centralne Amerykańskich Sił Powietrznych (USAFCENT).

W komunikacie nie podano ile samolotów uczestniczy w misji ale nieoficjalnie mówi się, że jest ich 12.

Oznacza to kolejne wzmocnienie amerykańskich sił powietrznych w regionie. 13 czerwca w bazie Al Dhafra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wylądowały amerykańskie samoloty uderzeniowe F-15E Strike Eagle.

W tej samej bazie stacjonują także amerykańskie myśliwce wielozadaniowe F-35A, które rozpoczęły swoją misję 15 kwietnia tego roku.

Raptory stacjonowały już wcześniej na Bliskim Wschodzie tyle, że właśnie w bazie Al Dhafra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Brały wówczas udział w operacjach przeciwko Państwu Islamskiemu w Iraku i Syrii. Wróciły do USA jesienią 2018 roku.

F-22 Raptor jest uznawany za najlepszy myśliwiec przewagi powietrznej na świecie. Był pierwszym samolotem 5. generacji na świecie.

„Niewidzialna” dla radarów maszyna może przenosić w wewnętrznych komorach 6 rakiet powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM i 2 rakiety AIM-9X Sidewinder.

Dwusilnikowa maszyna może lecieć z prędkością ponaddźwiękową bez dopalacza (tzw. supercruise) i jest wyposażona w różne sensory umożliwiające jej wykrycie samolotów przeciwnika.

Ze względu na wysokie koszty produkcji i eksploatacji wyprodukowano zaledwie 187 sztuk myśliwców F-22 Raptor. Ich produkcja zakończyła się w roku 2006. USA nigdy nie sprzedały tych maszyn żadnemu innemu krajowi.

Amerykanie zwiększają także obecność swoich okrętów w regionie. Do zespołu uderzeniowego lotniskowca USS Abraham Lincoln (CVN72) dołączyła niedawno grupa okrętów desantowych (Boxer ARG), która składa się z uniwersalnego okrętu desantowego typu Wasp, USS Boxer (LHD-4), okrętu desantowego typu San Antonio, USS John P. Murtha (LPD-26) i okrętu desantowego typu Harpers Ferry, USS Harpers Ferry (LSD-49).

Czytaj więcej: Świat na krawędzi wojny. Kolejne amerykańskie okręty zmierzają w kierunku Zatoki Perskiej

For the very first time, we’re excited to bring you ‘Inside the Cockpit’ of the @usairforce F-22 Raptor. #RaptorNation pic.twitter.com/ERhefJoQJq

— F-22 Demonstration Team (@F22DemoTeam) 16 maja 2019