Małgorzata Rozenek wypięła się mocno przed obiektywem. „Bardzo lubię robić to w domu” [FOTO]

Małgorzata Rozenek zaprezentowała na Instagramie jak ćwiczy w domu. Przy okazji pokazała obserwującym jej konto fanom wyćwiczone pośladki. „Bardzo lubię robić to w domu”

„Poćwiczone🏋️‍♀️💪 bardzo lubię ćwiczenia w domu 😁 łatwiej mi się wtedy zmobilizować. Zresztą @lidiawierzbowska pilnuje tej mobilizacji😂😂😂 zawsze można też pogadać z synem. Taki początek tygodnia to ja rozumiem🤗 miłego dnia kochani😘. Ćwiczę boso i dlatego moje stopy tak wygladają😂😂😂” – tak Małgorzata Rozenek podpisała zamieszczone przez nią w sieci zdjęcie.

Komentujący na Instagramie wbili „Perfekcyjne Pani Domu” kilka szpilek.

„Pani Małgosiu, gdyby podłoga była myta regularnie to stópki byłyby czyste. Co by powiedziała na to perfekcyjna pani domu i jej test białej rękawiczki?” – napisał ktoś.

„U mojej kochanej Pani Perfekcyjnej, nieperfekcyjnie domyta podłoga” – dodała inna fanka.

Może następnym razem pani Rozenek lepiej przygotuje się do wstawienia zdjęcia na Insta. Może nawet zaciągnie do sprzątania pana Majdana?

Źródło: Instagram