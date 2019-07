Nowe internetowe szaleństwo. Ludzie zaczęli kopać jak Conor McGregor. Bottle Cup Challange podbija sieć [VIDEO]

W sieci pojawiło się nowe wyzwanie. Nie zdziwcie się jeżeli ktoś obok was będzie próbował kopać butelki.

Nowe wyzwanie, Bottle Cup Challange, polega na odkręceniu korka znajdującego się na szyjce butelki za pomocą kopnięcia nogą z obrotu.

Wyzwanie podjęli miedzy innymi znani zawodnicy MMA w tym żywa legenda tej dyscypliny, Conor McGregor.

Think you can open a bottle with a kick? Jason Statham followed @BlessedMMA and @JohnMayer in the #BottleCapChallenge. https://t.co/JRs7pahHvF — Twitter Moments (@TwitterMoments) 1 lipca 2019

Niektórzy poszli dalej i otwierają jednym kopnięciem kilka butelek lub wykonują dodatkowe kopnięcia!

My sons Anthony & Robert wanted me to take part in the #bottlecapchallenge so I had to challenge myself to take it up another level. First take was just me warming up. What do you think? pic.twitter.com/OvU2usXo2o — Cung Le (@CungLe185) 2 lipca 2019

Seen a few of these #BottleCapChallenge videos floating around but surely nothing will top this one? pic.twitter.com/FWxfJ4o0oW — BSN (@BallStreet) 2 lipca 2019

Co ciekawe od Bottle Cup Challange nie stronią także kobiety.

I challenged Marco on Facebook so I guess I’ll challenge the G on twitter @JoSEGA_genesis #BottleCapChallenge pic.twitter.com/hPQZ0yNRGn — Tessuhhhhhhhh (@tkdgrl2013) 1 lipca 2019

#bottlecapchallenge !! Nothing better to try it on than my favourite $5 bottle of wine 👌😂 pic.twitter.com/gx5U8DdKEJ — Jutsu (@JutsuCosplay) 2 lipca 2019

Nam najbardziej zaimponował „inżynier”, który zamiast męczyć się wykorzystał technikę.