Piątka państw z największą cenzurą w sieci. Niespodzianki nie ma. Na podium kraje komunistyczne

Twórcy tego rankingu nie mieli wątpliwości. Pierwsze trzy miejsca przyznali komunistycznym dyktaturom. Liderem są Chiny, gdzie chociaż istnieje tam dostęp do sieci, to stworzyli gigantyczną zaporę cenzury i kontroli internetu.

Drugie miejsce przypadło KRL-D. Tam po prostu ograniczono dostęp obywateli do internetu, a jeśli mają to szczęście, to dostępne strony zawierają więcej propagandy, niż informacji.

Trzecia pozycja to Kuba. Na Kubie sytuacja jednak powoli się zmienia. W miastach są już punkty dostępu Wi-Fi w miejscach publicznych. Zaporą dla miejscowych są wysokie koszty. Wiele witryn jest jednak zablokowanych, zwłaszcza strony krytykujące system polityczny tego kraju.

Poza podium znalazł się na pozycji 4 – Iran. Kraj ten blokuje wiele stron, ale część cenzury dotyczy dostępu do hazardu i pornografii. Korzystanie z nieodpowiednich witryn grozi procesem sądowym. Iran rozbudowuje obecnie internet, ale chciałby wzorować się tu na doświadczeniach chińskich.

Pierwszą piątkę zamyka Arabia Saudyjska. Tu cenzura jest dość wysublimowana i dotyczy kontroli połączeń z zagranicą. Zastosowane filtry blokują treści uważane za nieodpowiednie, niemoralne lub niebezpieczne. Chodzi tu m.in. krytykę władz Królestwa, ale też o tematykę narkotyków, pornografii, LGBT, czy hazardu.

Źródło: Press-citron.net