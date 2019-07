ŚMIECH! Robert Biedroń to naprawdę nowa jakość w polityce. Tylko on banuje własnych działaczy!

Co prawda obietnica nie obejmowania mandatu unioposła mu nie wyszła, ale obietnica wprowadzenia „nowej jakości” do polityki już tak. Robert Biedroń jest jedynym prawdopodobnie liderem ugrupowania, który banuje własnych działaczy w mediach społecznościowych.

Sprawa wyszła na jaw przy dyskusji na temat tego, z kim Wiosna Biedronia powinna wejść w alians polityczny. – Jaka opcja jest Wam najbliższa? Samodzielny start Wiosny, koalicja lewicowa z @sldpoland, @Zieloni i @partiarazem czy szeroki blok opozycyjny przeciwko PiS? I dlaczego? – zapytał oficjalny profil Wiosny na Twitterze.

– Najbliższa jest mi opcja z wiarygodnym liderem, który nie oszukuje i nie banuje swoich własnych zwolenników. Dlaczego? Bo lubię ludzi, którzy dotrzymują słowa i szanują swoich wyborców – odpisał „Hippokrytyk”.

Wówczas do akcji wkroczył Robert Smucz, który był działaczem Wiosny. – Naprawdę? To ten hejt za który mówiłeś że banujesz? @RobertBiedron ? Ten człowiek wspierał Wiosnę i ciebie w wyborach do PE. Również dzięki niemu masz mandat – napisał.

Następnego dnia poinformował, że „dostał odpowiedź” umieszczając… screen z zablokowanego konta Biedronia.

– Etap gdy blokujesz na TT ludzi z własnej partii. Przyznaję, że to nowa jakość w polityce – ocenił dziennikarz Marcin Dobski.

