Cała prawda o Edycie Herbuś! Sprawdź co uwielbia robić celebrytka

Jakiś czas temu Edyta Herbuś opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym prasuje w bardzo ponętnym stroju. Zapytała nawet swoich fanów, czy nie wyprasować komuś czegoś?

Z pewnością niejeden mężczyzna marzy o tym, by Edyta Herbuś wyprasowała mu koszulę. Artystka od lat jest jednak związana z Piotrem Bukowieckim. To on jest autorem zdjęcia, które trafiło do sieci.

– Wychodziliśmy z domu i zauważyłam, że mam pogniecioną bluzkę. Szybko złapałam żelazko i zaczęłam prasować. Ukochany znienacka mnie sfotografował, a ja, zaskoczona, zapytałam, czy mu czegoś nie wyprasować? – wyjawia Herbuś.

Celebrytka zdaje sobie sprawę, że większość kobiet nie znosi prasowania. Ma jednak dla nich dobrą radę.

– Trzeba podejść do tego z humorem. Nie jest to najprzyjemniejsza czynność na świecie, ale najważniejsze, by potraktować ją z przymrużeniem oka. Poza tym zdradzę wam tajemnicę przyjemnego prasowania. Zawsze trzeba to robić w dobrym towarzystwie – radzi artystka.

Źródło: Instagram