Co za zwyrodnialec! Gwałcił swoją córeczkę i chwalił się tym w sieci. „Wyrządził dziewczynce wszystkie najgorsze możliwe krzywdy”

James Lockhart publikował w internecie pedofilskie nagrania wideo, w których sam brał udział. „Mężczyzna” gwałcił swoją roczną córeczkę. Teraz sąd wydał wyrok w tej bulwersującej sprawie.

Jak podaje „Daily Mail” 31-letni James Lockhart pracujący jako ratownik medyczny, za pomocą specjalnej przeglądarki na przestrzeni lat 2016-2018, umieścił na forum internetowym cztery paskudne, obrzydliwe nagrania.

Ten zwyrodnialec gwałcił swoją roczną córeczkę, a wszystkim chwalił się w sieci. Agent Michael B Cochran, który brał udział w jego zatrzymaniu, oświadczył, że Lockhart „wyrządził dziewczynce wszystkie najgorsze możliwe krzywdy jakie można sobie wyobrazić”.

Co więcej ten zwyrodnialec obiecywał innym pedofilom, że wkrótce opublikuje kolejne filmy. Pytał ich nawet, co chcieliby zobaczyć w jego kolejnych „produkcjach” i jak mógłby skrzywdzić dziewczynkę, aby podniecić ich dostatecznie.

„Daily Mail” podaje, że jesienią 2018 roku policja namierzyła zwyrodnialca. Podczas przeszukania domu znaleziono kolejne 43 pedofilskie filmy oraz 4000 zdjęć, których nie zdążył opublikować w sieci. Policja podaje, że były to m.in. „treści sadomasochistyczne i pełne przemocy”.

Co więcej ta ludzka kreatura w wiadomościach do innych pedofilii, chwalił się zgwałceniem innego rocznego dziecka. Lockhart przyznał się do postawionych mu zarzutów. Za produkcję i rozpowszechnianie materiałów pedofilskich oraz posiadanie dziecięcej pornografii sąd w czwartek 11 lipca 2019 roku skazał go na 70 lat więzienia.

Źródło: Daily Mail