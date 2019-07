Już niedługo w Warszawie Trzaskowskiego. Policja Malme poprowadzi pochód LGBT

Policja z Malme prowadzi akcję w mediach społecznościowych zachęcając do udziału w pochodzi LGBTWC. Udział w niej wezmą też funkcjonariusze, by pokazać jak są blisko obywateli i sama policja sfinansuje część atrakcji.

Caroline Mellgren, szefowa szkolenia policyjnego w Malmö opublikowała raport, z którego ma wynikać, że policja w tym mieście jest homofobiczna. Teraz, by zmienić tę opinię, policja zamierza wziąć udział w pochodzie LGBTUE.

Co więcej za pieniądze podatników angażuje się w jego organizację i w mediach społecznościowych prowadzi akcję zachęcającą do udziału w zlocie i marszu LGBTLSD.

Zaprasza osoby z tatuażami, w koszulkach z hasłami LGBTNKWD i tęczowych strojach. Sama takie koszulki z hasłami zmiennopłciowców i kochających dziwaczniej będzie rozdawać ze swojego samochodu. Policja zapewni m.in sprzęt nagłaśniający a nawet maszynę do produkcji baniek mydlanych .

Na pochodzie specjalnie pojawią się policjanci pracujący w oddziałach do walki z mową nienawiści i przestępczością z nienawiści. Na miejscu będą zbierali donosy.

W szwedzkich mediach społecznościowych zawrzało. Chodzi głównie o to, że szwedzka policja wciąż narzeka, iż jest niedofinansowana. Brakuje pieniędzy, sprzętu, ludzi. Tymczasem za pieniądze podatników przeznaczone do walki z przestępczością fundowany jest pochód LGBTNRD, koszulki i jakaś maszyna do produkcji baniek mydlanych