Granatnik wycelowany wprost w budynek jednej z największych telewizji informacyjnych w kraju – brzmi jak opowieść z filmu akcji? Tym razem to rzeczywistość, a ostrzelaną stacją był ukraiński kanał 112. Wszystko przez prorosyjską narrację.

O sprawie nie wiadomo zbyt wiele. Choć wszystko wydarzyło się w centrum stolicy kraju, to jednak na nagraniach z monitoringu nie widać napastnika bądź napastników, którzy dokonali ataku.

– Zniszczona została fasada budynku, a nieznany sprawca porzucił granatnik na miejscu zdarzenia – czytamy w oficjalnym komunikacie policji.

Kilka godzin po przeprowadzonym ataku, właściciel stacji 112 Ehor Benkendorf zaapelował do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, aby ten stanowczo zareagował na zaistniałą sytuację i oficjalnie wyraził sprzeciw wobec aktów agresji wymierzonym przeciwko innym opcjom politycznym.

Od momentu, gdy media obiegła wieść o ostrzale z granatnika eksperci byli niemal pewni, że atak jest związany z ogólnym, prorosyjskim przekazem stacji. 112 Ukraina należy bowiem do prorosyjskiego deputowanego Tarasa Kozaka, który w przedterminowych wyborach parlamentarnych 21 lipca ubiega się o mandat poselski z ramienia partii Opozycyjna Platforma – Za Życie. Ugrupowanie to wywodzi się z prorosyjskiej Partii Regionów zbiegłego do Rosji byłego prezydenta Wiktora Janukowycza.

Nieoficjalnie mówi się, że prawowitym właścicielem kanału jest inny znany polityk Wiktor Medwedczuk, wieloletni przyjaciel Władimira Putina.

Na kilka dni przed atakiem stacja otrzymała od ukraińskiej prokuratury zawiadomienie w związku z zapowiedzią wyemitowania filmu dokumentalnego o wydarzeniach na Ukrainie od czasu prozachodnich, antyrosyjskich protestów na przełomie 2013 i 2014 roku. Film, autorstwa amerykańskiego reżysera Olivera Stone’a, zawiera wywiad z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

