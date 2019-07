Ojciec Dawidka wysłał przed śmiercią SMS-a. Jego treść jest wstrząsająca

Przed śmiercią ojciec Dawidka wysłał SMS-a do żony informując ją, że nie zobaczy syna. Zrobił to na kilka godzin przed śmiercią.

To wstrząsający SMS, budzący jak najgorsze przeczucia, a przedłużający się czas nieodnalezienia chłopca, nie skłania do optymistycznych przewidywań, co do jego losu.

Gdzie jest Dawid Żukowski? Chłopiec zaginął 10 lipca. W środę Paweł Ż. miał zawieźć syna z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy i przekazać pod opiekę żony, która wyprowadziła się około miesiąca wcześniej. Przed godziną 21 mężczyzna zginął pod kołami pociągu. Dawida z nim nie było.

9 lipca policja otrzymała zawiadomienie, że miał stosować wobec żony przemoc. Po odebraniu syna mężczyzna pojechał samochodem na Okęcie. Tam oglądali startujące i przylatujące samoloty. Następnie opuścili Okęcie i zawrócili.

– Mamy bardzo dużo nagrań związanych z samym pojazdem, jak również poruszaniem się ojca. Tylko wczoraj przeszukaliśmy teren około tysiąca hektarów. Dziś te działania są kontynuowane. Skupiamy się na dwóch miejscach: terenie od pozostawionego pojazdu do miejsca, w którym ojciec chłopca popełnił samobójstwo, a drugi obszar to obszar autostrady, który dziś będzie przez nas sprawdzany – mówił w rozmowie z TVN 24 Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji.

W chwili zaginięcia Dawid Żukowski był ubrany w szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy oraz niebieskie trampki z obrazkami Zygzaka McQueena. Wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca przebywania chłopca należy przekazywać policji w Grodzisku Mazowieckim pod tel. 22 755 60 10 (-11,-12,-13). Można również kontaktować się z dyżurnym numeru 112.

Źródło: TVN 24