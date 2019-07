Trump poprawności politycznej się nie kłania. Rozpętał istne piekło w USA. CNN nazywa prezydenta rasistą

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w ostrych, acz dosadnych słowach skomentował postawę czterech nowych kongresmenek z Partii Demokratycznej. – Niech wracają, skąd przybyły – zasugerował na Twitterze.

Trump rozpętał prawdziwe piekło w mediach liberalnych. CNN nazwał jego słowa „rasistowskimi”, w czym wtórowały mu inne osobistości ze świata lewicy.

Grupa demokratek – Alexandria Ocasio Cortez, Ilhan Ohmar, Ayanna Pressley i Rahida Tlalib – w ostatnim czasie nieprzychylnie wypowiadały się na temat polityki imigracyjnej Trumpa. Krytykowały warunki panujące w ośrodkach dla imigrantów oraz zatrzymania na granicy.

Trump nie pozostał ani trochę dłużny i odpowiedział kongresmenkom na Twitterze. – To bardzo ciekawe, jak te niby-postępowe, demokratyczne kongresmenki pochodzące z krajów, których rządy to całkowita, totalna katastrofa, najgorsze, najbardziej skorumpowane i nieudolne rządy na świecie, dziś głośno i złośliwie mówią mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, przedstawicielom najwspanialszego i najpotężniejszego narodu świata, jak rządzić naszym krajem – napisał.

To jednak nie jedyne słowa, jakie miał do przekazania Demokratkom. – Dlaczego nie pojadą do tych krajów i nie pomogą naprawić sytuacji tych pełnych przestępczości, zepsutych krajów? Niech wtedy wrócą tutaj i pokażą nam wszystkim, jak to się robi. Tamte miejsca potrzebują mocno ich pomocy. Jestem pewien, że Nancy Pelosi bardzo chętnie pomoże im w szybkiej organizacji podróży – dodał.

Te słowa dalece odbiegające od politycznej poprawności bardzo nie spodobały się adresatom. Jedna z kongresmenek wywnioskowała nawet, że Trump chce ponownie uczynić Amerykę białą.

A wydaje się, że Trump powiedział po prostu to, co myśli wiele osób, ale z różnych względów boją się tych słów wypowiadać.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019