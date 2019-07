Niesamowite zjawisko na polskim niebie! Już dziś zaćmienie Księżyca. Zobacz, gdzie i o której godzinie je obserwować

To zdecydowanie będzie ciekawy wieczór na niebie. Przed nami niesamowite zjawisko, zaćmienie Księżyca! Co najważniejsze będzie je można obserwować także w Polsce.

Jak podkreślają eksperci, to będzie jedno z bardziej widowiskowych zdarzeń, jakie będzie można oglądać nad Polską w najbliższych kilkunastu latach. Szczególnie, że następuje ono w lipcu, kiedy to istnieje największa szansa na czyste, bezchmurne niebo.

Kiedy i gdzie, będziesz mógł oglądać zaćmienie Księżyca? Jeśli chodzi o miejsce, to tutaj mamy dobrą informację, praktycznie w każdej lokalizacji w Polsce będziesz mógł obserwować to zjawisko. Warunkiem jest tylko i wyłącznie wspomniane bezchmurne niebo.

Całość widowiska rozpocznie się około godziny 18:42. Nie można ustalić bardzo dokładnego czasu m.in. w związku z lokalizacją obserwacji.

Co warto podkreślić, to co wydarzy się na niebie nie będzie pełnym zaćmieniem, a jedynie częściowym. Zmiany na księżycu będą delikatne, ale co ważne, widoczne bez specjalistycznego sprzętu. Według ekspertów, kulminacyjny moment zaćmienia przypadnie na godzinę 21:31, zaś całość zakończy się około godziny 23:00.

Wszystkie fazy zaćmienia będą widoczne gołym okiem, jednak trzeba pamiętać, że zacieniony Księżyc będzie wyraźnie ciemniejszy, dlatego mieszkańcy dużych miast czy bardzo oświetlonych przestrzeni będą mogli mieć kłopoty z dostrzeżeniem zjawiska.

Źródło: Radio ZET / NCzas.com