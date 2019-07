Nowe przecieki z planu serialowego „Wiedźmina”! Plany Netflixa wobec serialu na podstawie prozy Sapkowskiego są szokujące!

Netflix ma szokujące plany wobec serialu na podstawie prozy mistrza Sapkowskiego. Okazuje się, że Amerykanie nieprędko rozstaną się z Geraltem z Rivii.

KC Walsh to osoba znana w świecie seriali, filmów i gier jako wartościowe źródło informacji. Jego przecieki zazwyczaj okazują się prawdziwe dlatego fani na całym świecie pilnie śledzą jego Twittera.

Walch wypowiedział się na temat netflixowego „Wiedźmina” i choć zrobił to mimochodem i przy okazji rozmowy o innym serialu to i tak ten przeciek zaszokował fanów książki i gry.

Podczas rozmowy o serialu „Sabrina” jeden z obserwujących na Twitterze zapytał Walsha o to czy ma jakieś informacje na temat wiedźmińskiej produkcji. Ten od razu porównał oba seriale ze sobą mówiąc, ze w obu przypadkach włodarze platformy są bardzo zadowolenie.

Ponoć planowane są aż trzy sezony! Możliwe więc, że w produkcji zostaną zawarte wszystkie książki i opowiadania o wiedźminie stworzone przez polskiego mistrza fantasy, Andrzeja Sapkowskiego.

Jeśli Walch ma rację to będziemy się cieszyć ekranizacją serialową jeszcze kilka lat.

I’ve heard it got the Sabrina deal and is already re-upped for 3 seasons

— KC Walsh (@TheComixKid) July 15, 2019