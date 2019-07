Różal szczerze o Fame MMA: „To Monar sportu. Wyciąga ludzi z używek”

Fame MMA to nowe zjawisko w Polsce, które zdobywa coraz większe zainteresowanie ze strony widzów. Nic dziwnego, wiele pragnie zobaczyć walczących ze sobą w klatce celebrytów. Coraz częściej tego typu pojedynki są komentowane przez różne osoby.

Ostatnio na temat walk celebrytów wypowiedział się Marcin Różalski, jeden z najbardziej znanych polskich kick-boxerów.

– Super, że coś takiego powstało. Jest to miejsce, żeby konfrontowali się ludzie, którzy ze sportem nie mają za dużo wspólnego. Ja to nazywam Monarem sportów walki. Wyciąga to dużo ludzi z takiej matni, jaką jest komputer, świat Internetu, różnych używek. (…) Są oczywiście jednostki, które nie powinny tam się znaleźć, które obrażają nawet Fame MMA tym, że tam są – powiedział Różal.

Ciekawe kogo konkretnie miał na myśli.

