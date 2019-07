Ta zbrodnia zszokowała nawet policjantów! Odcięła głowę matce w obecności czterolatka i położyła ją na schodach sąsiadów [VIDEO]

W Australii zatrzymano kobietę, która ucięła głowę własnej matce. Zbrodni dokonała prawdopodobnie przy czteroletnim dziecku. Odciętą głowę podrzuciła na posesję sąsiadów.

A woman, 25, has allegedly decapitated her mother, 57, in front of her four-year-old grandson in their western Sydney home. 'This is up there with one of the most horrific scenes police have had to face,' NSW police commander Brett McFadden said https://t.co/Yztpy9LQKo pic.twitter.com/RhwIPjViGR

— The Australian (@australian) July 21, 2019