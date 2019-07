Chcą sklasyfikować Antifę jako organizację terrorystyczną! „To nienawistni, nietolerancyjni radykałowie. Realizują swój program poprzez agresję”

Bill Cassidy i Ted Cruz chcą, by lewacką Antifę oficjalnie nazwać organizacją terrorystyczną. Amerykańscy politycy reprezentujący w USA Partię Republikańską złożyli już oficjalną rezolucję w tej sprawie.

Antifa to bojowa lewicowa grupa znana z fizycznej napaści na przeciwników politycznych oraz dziennikarzy. Niedawno pobili choćby Andy’ego Ngo, konserwatywnego pisarza i dziennikarza, który na co dzień wytyka brednie i hipokryzję tejże organizacji.

Takich sytuacji można by wymieniać na pęczki. Amerykanie mają już dosyć bandyckich zachowań Antify, dlatego dwaj politycy postanowili zacząć działać formalnie w tej sprawie.

– Antifa jest organizacją terrorystyczną, złożoną z nienawistnych, nietolerancyjnych radykałów, którzy realizują swój ekstremalny program poprzez agresywną przemoc fizyczną. Raz po raz ich działania pokazały, że ich głównym celem jest wyrządzenie krzywdy tym, którzy sprzeciwiają się ich poglądom – napisał na Twitterze senator Cruz.

– Jak każda organizacja terrorystyczna, chcą realizować swoje cele polityczne poprzez przemoc i zastraszanie. Muszą zostać powstrzymani. Z dumą przedstawiam tę rezolucję razem z Billem Cassidy. Chcemy precyzyjnie określić, czym jest Antifa: organizacją terrorystyczną – dodał.

Like any terrorist organization they choose to pursue their political ends through violence, fear & intimidation. They must be stopped. I’m proud to introduce this resolution w @SenBillCassidy to properly identify what Antifa are: domestic terrorists. —> https://t.co/3qDDun7Tp3

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) July 18, 2019