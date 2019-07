Grzegorz Braun ostro o wydarzeniach na Podlasiu. „Białystok musi być mentalnie zrównany z ziemią” [VIDEO]

Grzegorz Braun odniósł się do ostatnich wydarzeń w Białymstoku. Zdaniem publicysty, w ogóle nie chodziło o środowisko LGBT, tylko o rewolucję i przejęcie Polski.

– I za tego i za poprzedniego reżimu Białystok musi być mentalnie zrównany z ziemią. Jakie to ciekawe. „Idziemy po was” – powiedział (Bartłomiej – przyp. red.) Sienkiewicz, a nadchodzi rząd „dobrej zmiany” i przykładnie zamierza ukarać, poszukuje przestępców. Jak widać więc pewna linia jest realizowana, niezależnie od tego, kto akurat stoi na narodu czele. (…) Białystok musi być napiętnowany, Białystok musi być przykładnie ukarany – mówił Grzegorz Braun.

– Czy chodzi akurat konkretnie o tych nieszczęsnych sodomitów? Nie – stwierdził.

– Wiadomo, że sodomici to tylko narzędzie, miecz – w jednych przypadkach bardziej, w innych mniej świadomy – ale jaka to ręka wymachuje tym mieczem, pałką, czy też raczej może jakimś innym narzędziem. Tu mi się przypomina konferencja prasowa Janusza Palikota, na której wymachiwał takim narzędziem z repertuaru niewymyślnych mechanicznych rozkoszy – powiedział.

Grzegorz Braun ujawnił, kto jego zdaniem stoi za atakiem na Białystok. – Myślę, że sodomici to pretekst, to jest zastępczy proletariat tej rewolucji światowej, tej rewolucji permanentnej, która rzecz jasna w interesie Żydów, wedle koncepcji wypracowanych w lożach jest realizowana z wykorzystaniem całego aparatu sił bezwzględnej woli politycznej imperiów – stwierdził.

– W tym sezonie to na ambasadzie przy ulicy Pięknej, na ambasadzie imperialnej amerykańskiej wisiały przez długie tygodnie tęczowe szmaty. I to jedno z drugim, z trzecim, pochody sodomitów, demonstracje, stanowiące akty agresji, akt przemocy rytualnej, przemocy symbolicznej – jest taka kategoria, bardzo użyteczna – to wszystko razem służyć ma dezintegracji tych resztek narodu polskiego, które jeszcze ciągle są narodem a nie już li tylko materiałem etnograficznym. I w związku z tym akty sodomickiej agresji, przez Żydów wspieranej, autoryzowanej przez mocarstwa, bo przecież nie tylko ambasada amerykańska miała swoją delegację na warszawskiej paradzie sodomitów – podkreślał.

Jak dodał, były tam szyldy światowych gigantów. – Widać, że zaaplikowano nam tutaj przyspieszony kurs poprawności politycznej, bo najwyraźniej ten walec musi wyrównać plac budowy pod nową konstrukcję, w której nikt już tam specjalnie sodomitami nie będzie się zajmował, ale po prostu dokona się wrogie przejęcie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zainteresowanych – podkreślał.

Grzegorz Braun zwrócił się także do wszystkich oburzonych ostatnimi wydarzeniami w Białymstoku. – Ci, którzy dzisiaj przyłączają się do tej nagonki na Białystok, którzy lajkują na facebookach memy, które mimochodem robią z Białegostoku bastion hitleryzmu, a z białostocczan robią fanów totalniackich reżimów – jak rewolucja przyjdzie po was szanowni, po wasze matki, żony, kochanki, po wasze dzieci – jeśli je macie, jeśli jesteście sodomitami tylko honoris causa, jeśli jesteście tylko fanami tej forpoczty rewolucji – to myślę, że to będzie moment, kiedy zatęsknicie za kibicami Jagiellonii – mówił.

– Będziecie chcieli mieć koło siebie jakichś roślejszych i bardziej zdeterminowanych rodaków, żeby was obronili przed, nie daj Boże, jakąś przykrością, czy jakimś nieszczęściem, bo to się właśnie szykuje. Dlatego że takie huśtanie sceną, takie polowanie z nagonką na Polaków, których Białystok jest tylko pewną reprezentacją. (…) To zmierza do zdarzeń dotkliwych, dolegliwych na szerszą skalę – skwitował.

